«Я не совсем это понимаю». Дзюба — о резком росте популярности падела

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о резком росте популярности падела.

«Как я сейчас вижу, падел очень развивается. Хотя я не совсем это понимаю. Ну, нет, понимаю, что всем людям в него легче играть. Но я большой поклонник большого тенниса. Стараюсь играть. Но он не такой доступный, как падел.

Для падела же сейчас площадки стараются делать по всей Москве. Всё спрашивают: «Ты играешь? Ты играешь?» Да, там есть проблема — там надо играть вчетвером. Тебе нужно найти друзей. Конечно, можно и один против одного, но это уже превращается в теннис. Но самая большая проблема — это произношение этого вида спорта в России. Падл, падел, падль…» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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