Шикунов: РФС серьёзно обжёгся с лицензированием, «Черноморец» обязан был играть в стыках

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о ситуации с «Черноморцем», который не получил лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/2026.

«Что касается ситуации с «Черноморцем», в этом плане нужно совершать изменения. Команда по-футбольному заняла третье место и должна была играть в стыковых матчах. Обидно, что «Черноморец» вообще убрали и не дали стадион. Они хотели играть на «Фиште», но им его не дали. Стадион «Кубань» не готов для РПЛ, а Галицкий свой стадион не даст. Есть стадион в Сочи. Почему нельзя было решить этот вопрос? К следующему сезону нужно изменить регламент, чтобы не было такого, что кто-то может дать стадион, а кто-то нет. Кто-то прошёл лицензирование, а кто-то нет. Такого не должно быть! Регламент есть? Есть. Прошёл по спортивному принципу — иди на повышение. Нет, значит, оставайся в Первой лиге. Если вы на третьем месте, вы играете стыки. Если вы на пятом, не должны. Что это за глупость?

Надо чётко прописать регламент. РФС очень серьёзно обжёгся с лицензированием в этом сезоне. Адвокатам и спортивным менеджерам нужно садиться и всё переписать, чтобы такого не повторялось. Нет денег платить — уходи из РПЛ! Твоё место занимает команда снизу. Ты выиграл по-футбольному, значит, играй в стыках. «Черноморец» обязан был играть! Это по-человечески нечестно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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