«Я начинаю фестивалить». Дзюба — о том, что делает в межсезонье

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, чем он занимается в межсезонье.

«Когда заканчивается сезон, я начинаю фестивалить. Но на самом деле я очень много времени стараюсь уделять своим детям. Это моя обязанность, особенно когда нет тренировок. Будущее в наших детях. Им же всё равно, кто у них папа, мама. Ты просто должен быть хорошим отцом. Мы с ними обо всём болтаем, во всё играем. Я стараюсь, чтобы они росли разносторонними в спорте. Мы играем в футбол, баскетбол, теннис, настольный теннис, дартс. То есть с меня физическая подготовка. На маме же ответственность другая — учёба и всё такое. Я туда не лезу. Как говорится, в чём не очень хорош, туда не лезь», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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