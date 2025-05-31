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Родриго не хочет покидать «Реал», где ждут, что вингер проявит себя на клубном ЧМ — Marca

Родриго не хочет покидать «Реал», где ждут, что вингер проявит себя на клубном ЧМ — Marca
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не желает покидать «Королевский клуб», несмотря на противоположную информацию в СМИ. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, бразильский футболист подтвердил желание остаться в испанском гранде, в том числе во время прощания с его экс-тренером Карло Анчелотти. В «Реале» знают потенциал Родриго, но отмечают падение его игрового уровня и хотят, чтобы он вернул лучшую форму. В «Королевском клубе» готовы дать 24-летнему нападающему проявить себя во время клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

Подчёркивается, что на текущий момент «Реал» не получал предложений по Родриго.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Родриго с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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