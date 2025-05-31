Сейв Эмилиано Мартинеса в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» признан лучшим в сезоне

Сейв вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1) признан лучшим в минувшем сезоне соревнования. Об этом информирует пресс-служба АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

На 59-й минуте встречи Мартинес отпрыгнул назад после удара полузащитника «лесников» Николаса Домингеса, затем протянул руку и остановил мяч, когда он был в сантиметрах от линии ворот.

Права на видео принадлежат Premier League.

В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: