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Сейв Эмилиано Мартинеса в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» признан лучшим в сезоне

Сейв Эмилиано Мартинеса в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» признан лучшим в сезоне
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Сейв вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1) признан лучшим в минувшем сезоне соревнования. Об этом информирует пресс-служба АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

На 59-й минуте встречи Мартинес отпрыгнул назад после удара полузащитника «лесников» Николаса Домингеса, затем протянул руку и остановил мяч, когда он был в сантиметрах от линии ворот.

Права на видео принадлежат Premier League.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Дуран – 63'     1:1 Миленкович – 87'     2:1 Эланга – 90+3'    

В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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