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Габулов: Акинфеев должен играть в Суперфинале Кубка России с «Ростовом»

Габулов: Акинфеев должен играть в Суперфинале Кубка России с «Ростовом»
Игорь Акинфеев
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Бывший российский футболист Владимир Габулов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» (Москва).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, при отличном состоянии и здоровье в Суперфинале Кубка России должен играть Акинфеев. Здесь же вопрос идёт не о Торопе, а об Игоре в первую очередь. Чтобы дать Торопу шанс в таком матче, нужно, чтобы Акинфеев не играл. А это может быть только из-за каких-то проблем или неоптимального физического состояния.

Тороп — второй вратарь ЦСКА, а Акинфеев — первый. Но Влад — молодой, перспективный вратарь, который хорошо играет и хорошо заменяет Игоря», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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