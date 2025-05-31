Комличенко: мнение, что Кубок России ничего не даёт? Это титул и премиальные

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025 с московским ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

— Как тебе мнение, что финал Кубка ничего не даёт?

— А титул? Бонусные или премиальные. Для болельщиков лишний повод приехать и поболеть. Это классно, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.