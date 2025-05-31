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Артём Дзюба рассказал об эмоциях от рекордных голов

Артём Дзюба рассказал об эмоциях от рекордных голов
Артём Дзюба
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своих эмоциях от рекордных голов на уровне национальной команды и клубов.

«Так получилось, что за матч за «Акрон» я забил довольно-таки быстро, я подумал: «Ну слава богу» Всё, можно просто кайфовать от футбола!» А за сборную для меня был тяжёлый момент, потому что это было всё долго, долго, муторно. Когда это произошло, сказал: «Господи, спасибо, что это произошло!» Я выдохнул, я уже просто гулял по полю», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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