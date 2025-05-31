Гасперини объявил об уходе из «Аталанты» спустя девять лет в клубе

Итальянский специалист Джан Пьеро Гасперини написал открытое письмо для болельщиков «Аталанты», в котором сообщил об уходе из клуба спустя девять лет работы в нём. Письмо опубликовало издание L’eco Di Bergamo.

«Не было возможности выразить это раньше. Только в последние несколько часов я действительно решил положить конец этой замечательной истории длиной в девять лет. Но давайте не будем говорить о прощании. Мне это не нравится.

Прекращение моих отношений с клубом было исключительно моим решением, поэтому ответственность не должна возлагаться на руководство. Я просто понял, что пришло время сделать этот шаг. В течение недавно завершившегося сезона я думал, как оставить команду на максимально высокой позиции. И я оставляю её на третьем месте в турнирной таблице, квалифицировавшейся в Лигу чемпионов, где она сможет играть на самых статусных стадионах Европы.

С клубом нам удалось добиться, бесспорно, выдающихся результатов. Я хотел бы сделать больше, мне это не удалось, но мы всё равно получили много удовольствия от совместной работы, и я уверен, что вы получите его снова.

Вы спросите, почему я покидаю «Аталанту». Из-за необходимости новых вызовов, из-за доверия, переданного мне, и нового вдохновения, которое приходит вместе с этим. Сложный вызов? Очень. Но речь идёт о большом вызове, который волнует меня и даёт мне адреналин. Мы ещё увидимся на площади Понтиды, обещаю! До свидания!» — написал Гасперини.

Под руководством Гасперини «Аталанта» провела 439 матчей во всех турнирах, в которых одержала 228 побед, 101 раз сыграла вничью и 110 раз потерпела поражение. В сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы. Ранее СМИ сообщали, что 67‑летний специалист подпишет трёхлетний контракт с «Ромой».

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