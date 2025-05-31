Дзюба — о главной мечте: хочу, чтобы всё хорошо было в нашей стране

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своей главной мечте.

«Что дальше собираюсь делать? Мечты прямо глобальной нет. Были определённые вершины, которые хотел покорить. Сейчас я хочу просто наслаждаться футболом. Хочу, чтобы всё хорошо было в нашей стране. Чтобы наши дети росли счастливо и у них всё было. Самое важное — наши дети. Возможно, моя глобальная мечта также в том, чтобы все наши дети не болели и были счастливы. А всё остальное мы сами сделаем и всё сможем», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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