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Артём Дзюба допустил, что после завершения карьеры может начать сниматься в кино

Артём Дзюба допустил, что после завершения карьеры может начать сниматься в кино
Артём Дзюба
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что после завершения карьеры футболиста он может начать сниматься в кино.

«Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают сейчас. Когда есть возможность, я активно участвую. Некоторые были интересными. Вроде как всё получается, но ещё нужно учиться и учиться. Когда рядом с тобой снимаются мэтры, ты точно понимаешь, насколько это сложный процесс», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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