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«Хочется выйти на бровку в красивом костюмчике». Дзюба — о желании стать тренером

«Хочется выйти на бровку в красивом костюмчике». Дзюба — о желании стать тренером
Артём Дзюба
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о желании стать футбольным тренером.

«С другой стороны, я хочу быть тренером. Знаю, что там надо будет все тактические нюансы подучить. Но это уже другая сторона футбола. А вот, что я смогу завоевать сердца своих футболистов, донести до них мысль, быть оратором, я это точно знаю. Буду строгим тренером? Да, буду строгим. Но у нас будет много выходных, особенно когда победы будут. Мы даже будем вместе с игроками отдыхать. В планах тренировать только профессиональную футбольную команду, не медийную. Выйти на бровку в красивом костюмчике, типа разбираешься», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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