Гришин: будет большой сенсацией, если ЦСКА проиграет — половина «Ростова» на чемоданах

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025, в котором московский клуб сыграет с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

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«Однозначно, ЦСКА — явный фаворит в Суперфинале Кубка России. У армейцев поставлена игра, и она лучше, чем у «Ростова». ЦСКА пропускает мало и в последних матчах забивает достаточно, чтобы одержать победу. Мы знаем, что в «Ростове» идут пертурбации и половина футболистов уже на чемоданах. Мотивация будет сверхвысокой только у игроков ЦСКА.

Мне кажется, ростовчане уже сейчас в разобранном состоянии, хотя они в последнем матче могут громко хлопнуть дверью. Будет большой сенсацией, если ЦСКА проиграет этот финал. У «Ростова» не будут играть Мохеби и Роналдо, выйдут только Голенков и Комличенко. Плюс нет Глебова, который цементировал середину поля. У «Ростова» очень маленькие шансы против такого ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.