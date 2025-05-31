Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: будет большой сенсацией, если ЦСКА проиграет — половина «Ростова» на чемоданах

Гришин: будет большой сенсацией, если ЦСКА проиграет — половина «Ростова» на чемоданах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025, в котором московский клуб сыграет с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно, ЦСКА — явный фаворит в Суперфинале Кубка России. У армейцев поставлена игра, и она лучше, чем у «Ростова». ЦСКА пропускает мало и в последних матчах забивает достаточно, чтобы одержать победу. Мы знаем, что в «Ростове» идут пертурбации и половина футболистов уже на чемоданах. Мотивация будет сверхвысокой только у игроков ЦСКА.

Мне кажется, ростовчане уже сейчас в разобранном состоянии, хотя они в последнем матче могут громко хлопнуть дверью. Будет большой сенсацией, если ЦСКА проиграет этот финал. У «Ростова» не будут играть Мохеби и Роналдо, выйдут только Голенков и Комличенко. Плюс нет Глебова, который цементировал середину поля. У «Ростова» очень маленькие шансы против такого ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Второй титул Марко Николича в России! Прогноз на финал «Ростов» — ЦСКА
Второй титул Марко Николича в России! Прогноз на финал «Ростов» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android