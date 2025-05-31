«Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Морозовым

«Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Евгением Морозовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

У защитника остаётся год контракта с «Локомотивом», и «Динамо» рассмотрит вариант с приобретением защитника этим летом.

Морозов является выпускником академии железнодорожников. В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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