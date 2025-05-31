Гришин: в Суперфинале с «Ростовом» должен играть сильнейший, я бы поставил Акинфеева

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, кто из голкиперов армейцев должен выйти в стартовом составе в предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором московский клуб сыграет с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я много мнений слышал, что Тороп должен играть в Суперфинале с «Ростовом», потому что он выступал в Кубке России. Но это финал, где должен играть сильнейший. Это не проходной матч, а игра самого высокого накала, которая даёт трофей. Если бы я был тренером, поставил бы в старте Акинфеева. Не могу залезть в голову Николичу, но уверен, что он выберет оптимальный вариант. При этом Тороп очень хорошо играет и прибавляет. Это ближайшая замена Акинфееву на долгие годы. Но на кону трофей — играть должен сильнейший», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.