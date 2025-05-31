Робер Пирес назвал команду, которая победит в финале Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о том, какая команда победит в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Сегодня, 31 мая, «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер» сыграют в матче за трофей в Мюнхене (Германия). Начало игры — в 22:00 мск.

«Я думаю, что победит «Пари Сен-Жермен», — сказал Пирес в эфире «Оkkо Спорт».

На стадии полуфинала французский гранд прошёл лондонский «Арсенал», обыграв английскую команду со счётом 3:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «нерадзурри» победили каталонскую «Барселону» со счётом 7:6 по результатам двух встреч.