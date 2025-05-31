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«Пари НН» — «Сочи»: Кирилл Заика забил за сочинцев на 21-й минуте

«Пари НН» — «Сочи»: Кирилл Заика забил за сочинцев на 21-й минуте
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В эти минуты идёт ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. «Сочи» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21'     0:2 Крамарич – 45+4'     0:3 Крамарич – 45+7'     1:3 Босельи – 84'    

На 21-й минуте за сочинцев забил Кирилл Заика.

Первая встреча этих команд завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке с 27 очками.

Южане принимают участие в стыковых матчах вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для игры в высшем дивизионе российского первенства.

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