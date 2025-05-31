«Теперь их очередь». Гари Линекер предсказал победителя финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер поделился мнением о том, какая команда победит в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Сегодня, 31 мая, «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер» сыграют в матче за трофей в Мюнхене (Германия). Начало игры — в 22:00 мск.

«Я думаю, будет 2:0 в пользу «ПСЖ». Я думаю, что теперь их очередь, я постоянно это говорю. Вот почему я поставил на победу «Кристал Пэлас» [в Кубке Англии ], и после того, что случилось с «Ньюкаслом» и того, что «Тоттенхэм» впервые за 17 лет выиграл какой-либо трофей, у меня такое чувство, что это именно такой сезон.

Одной из ключевых фигур в «ПСЖ», которая добилась такого успеха, был их вратарь Джанлуиджи Доннарумма — итальянец, играющий против итальянской команды. Сколько же выступлений мы видели от него в этом соревновании, так что даже если «Интер» прорвётся через эту защиту «ПСЖ», им всё равно придётся пройти ещё одного большого парня!» — приводит слова Линекера Mirror.