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Тренер «Сокола» отреагировал на дисквалификацию экс-игрока клуба из-за ставок на 10 лет

Тренер «Сокола» отреагировал на дисквалификацию экс-игрока клуба из-за ставок на 10 лет
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Главный тренер казанского «Сокола» Евгений Варламов отреагировал на дисквалификацию экс-игрока клуба Александра Циберкина из-за ставок на 10 лет.

«Практика уже показала, что такие случаи, как с Циберкиным, возможны. От Саши это стало неожиданностью. Он себя зарекомендовал как серьёзный человек и хороший футболист, у которого молодая семья. Я так понимаю, что его наказали за то, что произошло четыре года назад. Понятно, что в молодости случаются ошибки.

10 лет дисквалификации для Циберкина — слишком суровое наказание. Прошло уже четыре года после того случая. Со стороны казанского «Сокола» к нему не было применено санкций. Саша показывал себя только с положительной стороны как профессионал. Выкладывался на тренировках и в матчах, а в жизни был дисциплинированным. Я слышал, что когда-то у Саши был такой случай. Поэтому эта информация не была как снег на голову. Я узнаю про своих футболистов: кто, где и чем дышит, какие случаи были. Я слышал про такие действия, но наказание в 10 лет за инцидент четырёхлетней давности — слишком много», — сказал Варламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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