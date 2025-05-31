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Гуллит назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Гуллит назвал главного претендента на «Золотой мяч»
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Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит полагает, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль станет следующим обладателем «Золотого мяча».

«Наиболее сложный момент заключается в том, что «Золотой мяч» обычно вручают по итогам финала Лиги чемпионов, но в этот раз всё может оказаться иначе. Ямаль продемонстрировал невероятный и потрясающий уровень игры. За него могут проголосовать ещё и из-за того, что он хороший человек. Дело не только в титулах и в том, как ты действуешь на поле, но и в том, как ты себя преподносишь. У Ямала этого немного больше, чем у тех, кто сыграет [в финале Лиги чемпионов]», — сказал Гуллит в интервью для телеканала beIN Sports, на котором он работает в качестве аналитика.

В 55 матчах клубного сезона-2024/2025 Ямаль забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

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