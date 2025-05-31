Дзюба раскрыл, кому ответил первым после рекордных голов в РПЛ и за сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба раскрыл, кому ответил первым после рекордных голов в Российской Премьер-Лиге и за сборную России.

«Сразу после того, как забил в РПЛ и за сборную России, телефон разрывался. Кому ответил первым после того, как забил? Это будет банально. Но у меня есть чат семьи. Там мама, папа, жена, сестра. Я ответил сначала им. А потом уже по чатам с друзьями пошёл всем отвечать. На самом деле, ты вроде всю жизнь к этому готовишься, а на деле я был опустошён», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Также Дзюба побил легендарный рекорд Александра Кержакова. Артём возглавил рейтинг лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.