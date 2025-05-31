Тарханов: Тороп заслужил выйти в Суперфинале с «Ростовом»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА сыграет с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

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«ЦСКА изначально фаворит в Кубке России, ведь армейцы в РПЛ заняли третье место, а «Ростов» — восьмое. Но у ростовчан непростая команда, просто так её не обыграешь. Там много футболистов, которые хорошо играют впереди и надёжно действуют в обороне. Хоть в «Ростове» и будет распродажа футболистов, это произойдёт после Для команды очень значимо выиграть Кубок России, последний трофей был в 2014 году.

Тороп заслужил выйти в таком матче, но мне кажется, с первых минут появится Акинфеев. В этом плане без вариантов — у Игоря огромнейший опыт», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.