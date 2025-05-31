«Пари НН» — «Сочи»: у нижегородцев Босельи реализовал пенальти на 84-й минуте

В эти минуты идёт ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. «Сочи» выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 84-й минуте Хуан Босельи реализовал пенальти и отыграл один мяч. Ранее, на 21-й минуте за сочинцев забил Кирилл Заика. На 26-й минуте у гостей красную карточку получил Набиль Аберден, но решение изменили на предупреждение после помощи VAR. За игру рукой был назначен пенальти в ворота нижегородцев, удар с «точки» на 45+4-й минуте реализовал Мартин Крамарич. На 45+7-й минуте Мартин Крамарич оформил дубль.

Первая встреча этих команд завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке в таблице РПЛ с 27 очками.

Южане принимают участие в стыковых матчах вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для игры в высшем дивизионе российского первенства.

Собери свою сборную сезона РПЛ! Здесь – только лучшие.