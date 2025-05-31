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Александр Тарханов: российский футбол не заметит потери в лице «Химок»

Александр Тарханов: российский футбол не заметит потери в лице «Химок»
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Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов отреагировал на возможное исключение подмосковной команды из числа участников розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«В «Химках» не всё просчитали, к финансам надо относиться серьёзнее. Наверное, от банкротства грустно только «Химкам». Не будет химчан, будут играть другие команды. Российский футбол не заметит потери в лице «Химок», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам сезона-2024/2025 подмосковный клуб занял 12-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 29 очков.

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