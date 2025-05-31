Тренер «Ростова» Альба назвал матч с ЦСКА в Кубке России самым важным в карьере

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба назвал предстоящий Суперфинал Фонбет Кубка России с ЦСКА самым важным матчем в своей тренерской карьере. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.
— Это самый главный матч в карьере?
— Конечно, можно так сказать. В моей тренерской карьере — это самый важный матч, который был, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.