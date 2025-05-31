Комличенко: Суперфинал Кубка России — первая большая игра «Ростова», все в предвкушении

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 1 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Состояние отличное. Готовы на 110%. С настроем не будет проблемы. Подготовим молодых ребят. У меня и многих — первая большая игра. С чего должны быть тревоги? Все в предвкушении», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал санкт-петербургский «Зенит», обыгравший калининградскую «Балтику» — 2:1.