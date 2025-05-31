Тренер «Ростова» Альба ответил, кто из игроков не сможет сыграть в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, кто из футболистов ростовчан не сможет сыграть в предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

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«Мохеби не готов. Ещё Миронов и Эсколани», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.