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Комличенко отреагировал на новости об уходе из «Ростова» перед Суперфиналом Кубка России

Комличенко отреагировал на новости об уходе из «Ростова» перед Суперфиналом Кубка России
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на новости о своём возможном уходе из клуба перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее появилась информация, что Николай Комличенко согласовал трёхлетний контракт с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Новости про переход как-то влияют?
— Никак не отвлекает. Есть агент, который этим занимается. Я попросил не трогать меня. Я доверяю ему. Я готовлюсь к финалу, а всё остальное — после. Не думаю сейчас, что будет после второго числа, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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