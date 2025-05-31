Комличенко отреагировал на новости об уходе из «Ростова» перед Суперфиналом Кубка России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на новости о своём возможном уходе из клуба перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее появилась информация, что Николай Комличенко согласовал трёхлетний контракт с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Новости про переход как-то влияют?

— Никак не отвлекает. Есть агент, который этим занимается. Я попросил не трогать меня. Я доверяю ему. Я готовлюсь к финалу, а всё остальное — после. Не думаю сейчас, что будет после второго числа, — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.