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Альба ответил на вопрос о своём будущем в «Ростове»

Альба ответил на вопрос о своём будущем в «Ростове»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о своём будущем в клубе. 43-летний Альба возглавил «Ростов» после ухода Валерия Карпина в конце февраля 2025 года.

— Есть понимание вашего будущего?
— Прежде всего этот вопрос стоит адресовать руководству клуба. Мы собрались сегодня, чтобы обсудить Суперфинал Кубка России, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Завтра, 1 июня, в Суперфинале Фонбет Кубка России «Ростов» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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