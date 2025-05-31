Альба ответил на вопрос о своём будущем в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о своём будущем в клубе. 43-летний Альба возглавил «Ростов» после ухода Валерия Карпина в конце февраля 2025 года.

— Есть понимание вашего будущего?

— Прежде всего этот вопрос стоит адресовать руководству клуба. Мы собрались сегодня, чтобы обсудить Суперфинал Кубка России, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Завтра, 1 июня, в Суперфинале Фонбет Кубка России «Ростов» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.