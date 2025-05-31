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Альба: с трудом бы поверил, что буду в финале Кубка, когда работал страховым агентом

Альба: с трудом бы поверил, что буду в финале Кубка, когда работал страховым агентом
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА вспомнил, как изменил траекторию своей карьеры. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Если бы вам сказали, когда работали страховым агентом, что будете выводить команду в финал, что бы вы подумали?
— Было бы очень трудно в это поверить. Тогда моя семья решила посвятить жизнь футболу. Мы все мечтали об этом. Слава богу, что мечта воплотилась в реальность, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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