Тренер «Ростова» Альба ответил, чего ждёт от Николича в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, чего ждёт от наставника московского ЦСКА Марко Николича в Суперфинале Фонбет Кубка России. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

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— Что ждёте от Николича? Чем может удивить?

— Известно, что ЦСКА играет по схеме с ромбом, о котором все говорят. Они хотят агрессивно играть и быть с мячом. Мы их разбирали. Они, конечно, на завтра что-то подготовили против нас. Увидим завтра на поле, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.