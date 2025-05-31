Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба ответил, чего ждёт от Николича в матче с ЦСКА

Тренер «Ростова» Альба ответил, чего ждёт от Николича в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, чего ждёт от наставника московского ЦСКА Марко Николича в Суперфинале Фонбет Кубка России. Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что ждёте от Николича? Чем может удивить?
— Известно, что ЦСКА играет по схеме с ромбом, о котором все говорят. Они хотят агрессивно играть и быть с мячом. Мы их разбирали. Они, конечно, на завтра что-то подготовили против нас. Увидим завтра на поле, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.

Материалы по теме
Тренер «Ростова» Альба сообщил, что будет общаться с Карпиным перед матчем с ЦСКА в КР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android