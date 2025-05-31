Тренер «Ростова» Альба: хочу посмотреть финал Лиги чемпионов и немного отвлечься

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос, о чём он думает за сутки до Суперфинала Фонбет Кубка России. Завтра, 1 июня, «Ростов» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

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— О чём думаете за сутки до финала, чтобы расслабиться?

— Хочу посмотреть финал Лиги чемпионов и немного отвлечься, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале Лиги чемпионов УЕФА сегодня, 31 мая, сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.