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Тренер «Ростова» Альба: хочу посмотреть финал Лиги чемпионов и немного отвлечься

Тренер «Ростова» Альба: хочу посмотреть финал Лиги чемпионов и немного отвлечься
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос, о чём он думает за сутки до Суперфинала Фонбет Кубка России. Завтра, 1 июня, «Ростов» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— О чём думаете за сутки до финала, чтобы расслабиться?
— Хочу посмотреть финал Лиги чемпионов и немного отвлечься, — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале Лиги чемпионов УЕФА сегодня, 31 мая, сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

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