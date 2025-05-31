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Шикунов: «Химки» сломали стыковые матчи, теперь РФС и РПЛ приходится оправдываться

Шикунов: «Химки» сломали стыковые матчи, теперь РФС и РПЛ приходится оправдываться
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на возможное исключение подмосковной команды из числа участников розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Ужасно, что происходит с «Химками». Как можно было это допустить? У нас же есть лицензирование. Как клуб в прошлом сезоне его прошёл? По большому счёту, «Химки» сломали стыковые матчи — все спорят на этот счёт. Теперь РФС и РПЛ приходится оправдываться, почему играют эти команды и кто вылетит в Первую лигу. Это ужасная ситуация, которую устроили «Химки», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Химкам» не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ. У клуба серьёзные финансовые проблемы, он, вероятно, станет банкротом.

По итогам сезона-2024/2025 подмосковный клуб занял 12-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 29 очков.

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