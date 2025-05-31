Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корниленко: верю в победу «Интера», но желаю Сафонову поднять Кубок ЛЧ над головой

Корниленко: верю в победу «Интера», но желаю Сафонову поднять Кубок ЛЧ над головой
Комментарии

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил расклад сил в финальном матче Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что в финале Лиги чемпионов будет очень интересный матч. Я верю в победу «Интера», потому что у них больше опыта в больших матчах и это более системная команда. В то же время уверен, что обе команды забьют. Все будем переживать за Матвея Сафонова, но он, скорее всего, не будет играть. Поэтому верю в победу «Интера», но при этом желаю Сафонову поднять Кубок Лиги чемпионов над головой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Какая версия «ПСЖ» в XXI веке — любимая? Крутых команд было сразу несколько
Рейтинг
Какая версия «ПСЖ» в XXI веке — любимая? Крутых команд было сразу несколько
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5 Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android