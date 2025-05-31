Корниленко: верю в победу «Интера», но желаю Сафонову поднять Кубок ЛЧ над головой

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил расклад сил в финальном матче Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер».

«Думаю, что в финале Лиги чемпионов будет очень интересный матч. Я верю в победу «Интера», потому что у них больше опыта в больших матчах и это более системная команда. В то же время уверен, что обе команды забьют. Все будем переживать за Матвея Сафонова, но он, скорее всего, не будет играть. Поэтому верю в победу «Интера», но при этом желаю Сафонову поднять Кубок Лиги чемпионов над головой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.