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Московское «Динамо» объявило об уходе Фабиана Бальбуэны

Московское «Динамо» объявило об уходе Фабиана Бальбуэны
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Парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна покинул московское «Динамо» в связи с истечением контракта, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фабиан перешёл в «Динамо» в июле 2021 года и отыграл за московскую команду в общей сложности три сезона. Всего за бело-голубых 33-летний защитник провёл 89 матчей и забил восемь мячей, дважды став бронзовым призёром чемпионата России.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн. Ранее игрок выступал за бразильский «Коринтианс» и английский «Вест Хэм Юнайтед».

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