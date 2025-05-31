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Дзюба рассказал о переживаниях перед матчами, в которых оформлял бомбардирские рекорды

Дзюба рассказал о переживаниях перед матчами, в которых оформлял бомбардирские рекорды
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о переживаниях перед матчами, в которых есть возможность установить личный рекорд. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборной России и российского футбола.

«Чувствуется нервозность, когда [понимаешь], что в этой игре ты можешь установить [рекорд]. У меня, как правило, заготовлена какая-нибудь футболка, и вот ты сидишь и думаешь: «Блин, надо как-то забить, много людей пришло, они ждут этого события. Большая ответственность. Надо, надо, надо». Но ты стараешься со своими эмоциями совладать. Потому что когда ты слишком хочешь, это, как правило, не получается. Надо ситуацию отпускать и получать наслаждение от самого процесса, не забывать, что это – игра», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Также Дзюба побил легендарный рекорд Александра Кержакова. Артём возглавил рейтинг лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

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