Генич отреагировал на победу «Сочи» в переходных матчах с «Пари НН»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на победу «Сочи» в переходных матчах с «Пари НН».

«Сочи» молодцы!» — написал Генич в телеграм-канале.

Сегодня, 31 мая, состоялся ответный переходный матч за право принять участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Сочинцы выиграли со счётом 3:1 и вернулись в РПЛ (4:3 по сумме двух игр).

По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.