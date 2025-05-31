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Генич отреагировал на победу «Сочи» в переходных матчах с «Пари НН»

Генич отреагировал на победу «Сочи» в переходных матчах с «Пари НН»
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Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на победу «Сочи» в переходных матчах с «Пари НН».

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21'     0:2 Крамарич – 45+4'     0:3 Крамарич – 45+7'     1:3 Босельи – 84'    

«Сочи» молодцы!» — написал Генич в телеграм-канале.

Сегодня, 31 мая, состоялся ответный переходный матч за право принять участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Сочинцы выиграли со счётом 3:1 и вернулись в РПЛ (4:3 по сумме двух игр).

По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.

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