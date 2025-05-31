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Дембеле: самое главное — выиграть Лигу чемпионов, есть вещи и важнее индивидуальных наград

Дембеле: самое главное — выиграть Лигу чемпионов, есть вещи и важнее индивидуальных наград
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле перед матчем с «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 сравнил значимость победы в данном турнире и завоевания «Золотого мяча».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самое главное — выиграть Лигу чемпионов, когда ты выступаешь за «ПСЖ», то есть есть вещи и поважнее индивидуальных наград. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы взять трофей, командная работа важнее всего. Как я и говорил ранее, мы будем голодны до победы, надеюсь, что сможем победить», — приводит слова Дембеле TNT Sports.

В 48 матчах клубного сезона-2024/2025 футболист забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

На стадии полуфинала «ПСЖ» прошёл «Арсенал», обыграв «канониров» со счётом 3:1 по сумме двух встреч. На аналогичной стадии «нерадзурри» переиграли «Барселону» со счётом 7:6 по сумме двух матчей.

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