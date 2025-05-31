Дембеле: самое главное — выиграть Лигу чемпионов, есть вещи и важнее индивидуальных наград

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле перед матчем с «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 сравнил значимость победы в данном турнире и завоевания «Золотого мяча».

«Самое главное — выиграть Лигу чемпионов, когда ты выступаешь за «ПСЖ», то есть есть вещи и поважнее индивидуальных наград. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы взять трофей, командная работа важнее всего. Как я и говорил ранее, мы будем голодны до победы, надеюсь, что сможем победить», — приводит слова Дембеле TNT Sports.

В 48 матчах клубного сезона-2024/2025 футболист забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

На стадии полуфинала «ПСЖ» прошёл «Арсенал», обыграв «канониров» со счётом 3:1 по сумме двух встреч. На аналогичной стадии «нерадзурри» переиграли «Барселону» со счётом 7:6 по сумме двух матчей.