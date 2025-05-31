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Дмитрий Булыкин: в финале Лиги чемпионов хочется порадоваться за Сафонова и Хвичу

Дмитрий Булыкин: в финале Лиги чемпионов хочется порадоваться за Сафонова и Хвичу
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Экс-форвард леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025, в котором встретятся французский «ПСЖ» и итальянский «Интер». Игра пройдёт сегодня, 31 мая. В составе парижан на поле могут выйти воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов и экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале Лиги чемпионов хочется порадоваться за наших: за Сафонова и Хвичу, который относительно наш. Хочется порадоваться карьере этих двух футболистов. Я буду болеть за «ПСЖ» — у них больше шансов на победу в Лиге чемпионов. Думаю, стоит ждать жаркой игры до последних минут, потому что все будут стараться выиграть матч. Может произойти что угодно. Мне кажется, что «ПСЖ» забьёт достаточно голов, чтобы не нервничать в конце игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» перед стартом текущего сезона. Хвича Кварацхелия пополнил состав чемпионов Франции в зимнее трансферное окно.

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