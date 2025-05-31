Игрок «Пари НН» Трошечкин извинился перед болельщиками за поражение в матче с «Сочи»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин принёс извинения перед болельщиками за поражение в матче с «Сочи» в рамках стыкового противостояния за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (1:3, 3:4 по сумме встреч).

«Мы проиграли в двухматчевом противостоянии. Что ещё комментировать? Мы сами виноваты. Перед болельщиками хочется извиниться, нам стыдно, потому что по логике мы вылетели, но не всё всем понятно. Всем игрокам стыдно. Сезон был очень тяжёлый внутри и снаружи — было огромное давление. Непонятно почему, но в этом сезоне ощущалось очень много негатива», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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