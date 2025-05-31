«ПСЖ» — «Интер»: стартовые составы команд на финал Лиги чемпионов — 2024/2025

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Сегодня, 31 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

Стартовый состав «Интера»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Лаутаро.

На стадии 1/2 финала парижане одержали две победы над лондонским «Арсеналом» (1:0, 2:1). Итальянский клуб в полуфинале оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:3, 4:3 д. вр.). «Интер» трижды в своей истории выигрывал главный еврокубковый трофей.