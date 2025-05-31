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«Ахмат» — «Урал»: гости открыли счёт на 12-й минуте, но мяч был отменён из-за офсайда

«Ахмат» — «Урал»: гости открыли счёт на 12-й минуте, но мяч был отменён из-за офсайда
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В эти минуты проходит ответный матч за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и «Урал». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
0 : 0
Урал
Екатеринбург

На 12-й минуте полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт в матче, но мяч был отменён из-за офсайда.

В первой игре екатеринбургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге.

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