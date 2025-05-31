Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: стыковые матчи мы провели достаточно отстойно

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о поражении нижегородцев от «Сочи» в рамках стыкового противостояния за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (2:1, 1:3).

«Это плохой сезон, не то, на что мы рассчитывали. Стыковые матчи мы провели достаточно отстойно. Конечно, когда противостоишь команде ФНЛ, надо играть по-другому, особенно дома и при своих болельщиках. Когда приходит много болельщиков и надо завоёвывать их любовь и сердца, мы выступаем не удовлетворительно. Мы недовольны результатом и сезоном в целом: где-то были хорошие и плохие моменты. Если мы оказались на 13-м месте, не может нас удовлетворить, потому что у нас другие амбиции. Нам стыдно за тот результат, который есть.

Думаю, что неудачный результат связан из-за совокупности причин. Ребята не первый раз играют в стыках, они понимают всю ответственность. Мы много раз объясняли, что нужно рассчитывать только на себя. Мы не знаем, как всё будет решаться дальше. То, что получилось — получилось. «Сочи» полностью нас переиграл и был больше мотивирован. Мы вышли какими-то замкнутыми и имели мало моментов, чтобы переломить игру. Я только вышел из раздевалки, все сидят расстроенные. Мы понимаем, что выступили плохо и не было никакой самоуспокоенности – никто не думал, что в случае поражения мы останемся в РПЛ. Мы не знаем, как будет трактоваться регламент. В раздевалке тишина, никто ни с кем не разговаривает. Ребята понимают, что выступили очень плохо», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.