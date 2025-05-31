Спортдиректор «Пари НН»: «Сочи» был лучше готов, потому что играл дублем с «Черноморцем»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов после поражения в ответном переходном матче за право принять участие в РПЛ сезона-2025/2026 с «Сочи» (1:3) заявил, что «барсы» были лучше готовы, так как играли вторым составом в матче 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Черноморцем» (1:2).

«Сочи» был лучше готов, потому что играл дублем с «Черноморцем». Это один из плюсов их подготовки, но он не является решающим. Надо говорить откровенно — у них не играли семь-восемь человек основного состава с «Черноморцем». Но это отговорка для бедных. Мы должны были играть по-другому, а не думать о том, кто и сколько дней отдыхал», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.