Спортдиректор «Пари НН»: «Сочи» был лучше готов, потому что играл дублем с «Черноморцем»
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов после поражения в ответном переходном матче за право принять участие в РПЛ сезона-2025/2026 с «Сочи» (1:3) заявил, что «барсы» были лучше готовы, так как играли вторым составом в матче 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Черноморцем» (1:2).
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21' 0:2 Крамарич – 45+4' 0:3 Крамарич – 45+7' 1:3 Босельи – 84'
«Сочи» был лучше готов, потому что играл дублем с «Черноморцем». Это один из плюсов их подготовки, но он не является решающим. Надо говорить откровенно — у них не играли семь-восемь человек основного состава с «Черноморцем». Но это отговорка для бедных. Мы должны были играть по-другому, а не думать о том, кто и сколько дней отдыхал», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.
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