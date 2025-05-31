Удальцов: «Пари НН» с таким стадионом и в таком городе заслуживает быть в РПЛ

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов после матча с «Сочи» в рамках стыкового противостояния за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (2:1, 1:3) ответил, заслуживает ли его команда находиться в РПЛ.

— Команда заслужила ли сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон?

— Мы проиграли по спортивному принципу, поэтому нет. Мы проиграли стыки команде из ФНЛ, которая забила больше голов. Если исполком примет другое решение из-за недопуска «Химок», это будет некий фарт. Мы не заслуживаем. Но если говорить глобально, то такой клуб, как «Пари НН», с таким стадионом и в таком городе, заслуживает быть в РПЛ. Для нас проблема, что в спортивном плане не смогли выполнить эту задачу, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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