В «Пари НН» высказались о будущем Виктора Гончаренко в команде

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о судьбе главного тренера команды Виктора Гончаренко после вылета команды из Российской Премьер-Лиги. В переходных матчах нижегородцы уступили «Сочи» (2:1, 1:3).

«Конечно, будущее тренерского штаба и спортивного блока клуба зависит от результатов команды. Мы все люди на контрактах. Есть задачи. Если их не выполняют, руководство может спрашивать и совершать кадровые решения. Игра закончилась 30 минут назад, поэтому эту тему пока ещё не обсуждали», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Виктор Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. Ранее специалист работал в «Урале», с которым вылетел из РПЛ в сезоне-2023/2024, уступив в переходных матчах «Акрону» (0:2, 2:1).