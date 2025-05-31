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Александр Удальцов: есть целый комплекс историй, почему «Пари НН» оказался в стыках

Александр Удальцов: есть целый комплекс историй, почему «Пари НН» оказался в стыках
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мыслями о том, как клуб оказался в зоне переходных матчей за право принять участие в РПЛ сезона-2025/2026. Нижегородцы уступили «Сочи» со счётом 3:4 по сумме двух встреч.

— Есть целый комплекс историй, почему «Пари НН» оказался в стыках. Мы внутри себя анализируем, что происходит. Но это означает, что каждый допустил какие-то ошибки, которые привели к этому результату. Мы с себя также ответственности не снимаем. Думаю, в этих результатах есть частичка каждого из нас. Какой-то один факт неправильно выделять — в совокупности это дало нынешние результаты.

— Какие можете назвать свои ошибки?
— Это тема не для микст-зоны. Глобально обсуждать давайте в другом формате. Сейчас с ходу и на эмоциях не хотелось бы это делать, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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