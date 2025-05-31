Робер Пирес: этот «ПСЖ» 100% сильнее, чем клуб с Месси, Неймаром и Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о нынешнем составе «ПСЖ» в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Сегодня, 31 мая, парижане и миланский «Интер» сыграют в матче за трофей в Мюнхене (Германия). Начало игры — в 22:00 мск.

«Помните «галактикос» в мадридском «Реале»? Я играл против них, и они проигрывали. Хотя какие имена… Но не имена решают, решает команда. Футбол – это про коллектив. Соберите хороший коллектив, и будут победы. Если хотите поднять над головой трофей, нужно всем вместе атаковать, обороняться и сбалансировать всё. Этот «ПСЖ» 100% сильнее, чем клуб с Месси, Неймаром и Мбаппе», — сказал Пирес в эфире «Оkkо Спорт».