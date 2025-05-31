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Удальцов: для назначения Гончаренко у нас были доводы, мы не просто крутили рулетку

Удальцов: для назначения Гончаренко у нас были доводы, мы не просто крутили рулетку
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов после матча с «Сочи» в рамках стыкового противостояния за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (2:1, 1:3) дал комментарий касательно назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды в октябре 2024 года.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21'     0:2 Крамарич – 45+4'     0:3 Крамарич – 45+7'     1:3 Босельи – 84'    

— Не удручает, что вторая команда при Гончаренко проигрывает стыки?
— Судьба прошлогоднего «Урала» меня мало волнует. Судьба «Пари НН» очень волнует. Мы очень расстроены. Мы остановили выбор на Викторе Михайловиче, для нас крайне неприятно, что мы все вместе достигли этого результата.

— А когда назначали главного тренера, не проводился анализ его прошлой работы?
— 1000 раз говорил на эту тему. Мы общались с Виктором Михайловичем и представителями «Урала». Мы не просто покрутили рулетку и выбрали этого тренера. У нас для этого были определённые доводы, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Ранее Гончаренко работал в «Урале». По итогам сезона-2023/2024 клуб занял 14-е место в чемпионате и вылетел в Первую лигу, уступив в стыковом противостоянии «Акрону».

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