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Состав «Интера» на финал Лиги чемпионов — 2025: Мхитарян и Лаутаро выйдут в основе

Состав «Интера» на финал Лиги чемпионов — 2025: Мхитарян и Лаутаро выйдут в основе
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Сегодня, 31 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С первых минут в составе итальянской команды на поле появится бывший полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Форвард и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес также начнёт игру в стартовом составе.

Стартовый состав «Интера»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Лаутаро.

На стадии 1/2 финала парижане одержали две победы над лондонским «Арсеналом» (1:0, 2:1). Итальянский клуб в полуфинале оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:3, 4:3 д. вр.). «Интер» трижды в своей истории выигрывал главный еврокубковый трофей.

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